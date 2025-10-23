CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Malmö FF-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Malmö FF, sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek. İç saha avantajını kullanmak isteyen İsveç temsilcisi, güçlü rakibi karşısında ilk puanlarını almayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda kazanmayı hedefleyen Hırvat ekibi ise 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Malmö FF-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

23 Ekim 2025 Perşembe 15:50
Malmö FF-Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Malmö FF, kendi sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. İsveç temsilcisi, taraftarının önünde iç saha avantajını kullanarak turnuvadaki ilk puanını kazanmayı hedefliyor. Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ise deplasmanda galibiyet alarak turnuvadaki serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. 3'te 3 yapmayı amaçlayan Zagreb, kritik maçtan puan veya puanlarla dönerek üst sıralardaki yerini korumayı planlıyor. Peki, Malmö FF-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MALMO FF-DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Malmö FF-Dinamo Zagreb maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

