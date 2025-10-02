Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Porto-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Porto, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Porto-Kızılyıldız maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTO-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Porto-Kızılyıldız maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Dragao Stadyumu'nda oynanacak Porto-Kızılyıldız maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.