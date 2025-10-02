CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Porto ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Turnuvada üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Portekiz ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, Sırbistan temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Porto-Kızılyıldız maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 13:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Porto-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Porto, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Porto-Kızılyıldız maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTO-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Porto-Kızılyıldız maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Dragao Stadyumu'nda oynanacak Porto-Kızılyıldız maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Derbinin hakemi açıklandı!
Oulai: Hakem F.Bahçe'yi korudu
DİĞER
Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi! Yıldız futbolcuda büyük düşüş...
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı | Fair Lady'de alarm! Aktivistler açlık grevine başladı
Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! 12:51
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Fenerbahçe'de şok sakatlık! 12:41
Oulai: Hakem F.Bahçe'yi korudu Oulai: Hakem F.Bahçe'yi korudu 12:38
"Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum" "Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum" 12:33
Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman? Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman? 12:30
Galatasaray Beşiktaş derbisinde Icardi oynayacak mı? Galatasaray Beşiktaş derbisinde Icardi oynayacak mı? 12:22
Daha Eski
20 futbolcunun ilk derbi heyecanı 20 futbolcunun ilk derbi heyecanı 12:17
Almanya Milli Takımı'ndan Sane kararı! Almanya Milli Takımı'ndan Sane kararı! 12:17
F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! 12:11
Taffarel'den Alisson itirafı! Taffarel'den Alisson itirafı! 12:05
Derbinin hakemi açıklandı! Derbinin hakemi açıklandı! 11:59
Nottingham Forest-Midtjylland maçı ne zaman? Nottingham Forest-Midtjylland maçı ne zaman? 11:55