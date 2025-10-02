Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Feyenoord-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Feyenoord, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Feyenoord-Aston Villa maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FEYENOORD-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Feyenoord-Aston Villa maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Feijenoord Stadyumu'nda oynanacak Feyenoord-Aston Villa maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.