Haberler UEFA Avrupa Ligi Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Feyenoord ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Turnuvada üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Hollanda ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, İngiliz temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Feyenoord-Aston Villa maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 16:02
Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Feyenoord-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Feyenoord, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Feyenoord-Aston Villa maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FEYENOORD-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Feyenoord-Aston Villa maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Feijenoord Stadyumu'nda oynanacak Feyenoord-Aston Villa maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

