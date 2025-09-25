CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Salzburg-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Salzburg ile Porto karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Avusturya ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, Portekiz temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Salzburg-Porto maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Salzburg-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 11:59
Salzburg-Porto maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Salzburg, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Salzburg-Porto maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Salzburg-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SALZBURG-PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Salzburg-Porto maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg-Porto maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

