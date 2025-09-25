Salzburg-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Salzburg-Porto maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Salzburg, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Salzburg-Porto maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Salzburg-Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SALZBURG-PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Salzburg-Porto maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg-Porto maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.