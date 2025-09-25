CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Aston Villa-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Aston Villa-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Aston Villa ile Bologna karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi İngiliz ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, İtalya temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Aston Villa-Bologna maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Aston Villa-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 14:06 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 14:07
Aston Villa-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Aston Villa, sahasında İtalya ekibi Bologna'yı ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Aston Villa-Bologna maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Aston Villa-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-BRANN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Aston Villa-Bologna maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Bologna maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

