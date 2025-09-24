CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Nice-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Nice-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Nice ile Roma karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Fransa ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, İtalya temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Nice-Roma maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Nice-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 15:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nice-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Nice-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Nice, sahasında İtalya ekibi Roma'yı ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Nice-Roma maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Nice-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NICE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Nice-Roma maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Allianz Riviera'da oynanacak Nice-Roma maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu!
G.Saray'dan genç stoper hamlesi!
DİĞER
Sabahtan akşama atv izlendi!
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor!
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman? Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman? 14:49
Polonya-Türkiye | CANLI Polonya-Türkiye | CANLI 14:39
Freiburg-Basel maçı ne zaman? Freiburg-Basel maçı ne zaman? 14:38
Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor! Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor! 14:02
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı! İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı! 13:43
Arda Güler'den çocuk taraftara jest! Arda Güler'den çocuk taraftara jest! 13:03
Daha Eski
Real Betis-Nottingham Forest maçı ne zaman? Real Betis-Nottingham Forest maçı ne zaman? 12:35
Göztepe'de golcüler hazır Göztepe'de golcüler hazır 12:17
Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 12:14
Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer... Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer... 12:12
Braga-Feyenoord maçı ne zaman? Braga-Feyenoord maçı ne zaman? 12:08
Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu! Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu! 12:03