Nice-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Nice-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Nice, sahasında İtalya ekibi Roma'yı ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Nice-Roma maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Nice-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NICE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Nice-Roma maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Allianz Riviera'da oynanacak Nice-Roma maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.