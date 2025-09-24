Malmö FF-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Malmö FF-Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında İsveç temsilcisi Malmö FF, sahasında Bulgar ekibi Ludogorets'i ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Malmö FF-Ludogorets maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Malmö FF-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALMO FF-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Malmö FF-Ludogorets maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Eleda Stadyumu'nda oynanacak Malmö FF-Ludogorets maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.