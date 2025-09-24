Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Kızılyıldız-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, sahasında İskoçya ekibi Celtic'i ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Kızılyıldız-Celtic maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ-CELTICMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Kızılyıldız-Celtic maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak Kızılyıldız-Celtic maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.