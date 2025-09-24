CANLI SKOR ANA SAYFA
Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Kızılyıldız ile Celtic karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Sırbistan ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, İskoçya temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Kızılyıldız-Celtic maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 14:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Kızılyıldız-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, sahasında İskoçya ekibi Celtic'i ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Kızılyıldız-Celtic maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ-CELTICMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Kızılyıldız-Celtic maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak Kızılyıldız-Celtic maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
