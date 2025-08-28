CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu, 11 rövanş maçıyla sona erdi. Lig aşamasına kalan takımlar belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 01:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları tamamlandı ve lig aşamasına kalan takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu, 11 rövanş maçıyla sona erdi.

Norveç ekibi Brann'ın ardından rakiplerini eleyen Midtjylland, Malmö, Panathinaikos, Ludogorets, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Young Boys, Genk, Utrecht, FCSB ve Braga lig etabına yükseldi.

Samsunspor, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında ağırladığı Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nden elenen Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kaldı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): 0-2 (0-4)

Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): 0-2 (0-3)

Samsunspor - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0 (1-2)

Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 4-1 (Uzatmalarda) (1-2)

PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): 5-0 (0-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0 (1-3)

Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-2 (1-0)

Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 1-2 (5-1)

Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): 0-0 (2-0)

FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): 3-0 (2-2)

Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (4-0)

REKLAM
Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı!
DİĞER
Beşiktaş'ta tribünlerden büyük tepki! Solskjaer için istifa sesleri...
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto
G.Saray'da Ederson tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! 23:33
Zeynep Sönmez ABD Açık'a 2. turda veda etti! Zeynep Sönmez ABD Açık'a 2. turda veda etti! 22:41
Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! 22:34
RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! 22:27
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto 22:12
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! 21:59
Daha Eski
Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! 21:57
Beşiktaş'ta Joao Mario yuhalandı! Beşiktaş'ta Joao Mario yuhalandı! 21:46
G.Saray rakiplerinden kura yorumu! G.Saray rakiplerinden kura yorumu! 21:46
Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken kura yorumu! Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken kura yorumu! 21:39
Beşiktaş'ta o isim kırmızı kart gördü! Beşiktaş'ta o isim kırmızı kart gördü! 21:18
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 21:11