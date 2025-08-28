CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Sigma Olomouc - Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sigma Olomouc - Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla devam ediyor. Sigma Olomouc ile Malmö FF kozlarını paylaşacak. Galip gelen takımın adını lig aşamasına yazdıracağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sigma Olomouc - Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 08:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sigma Olomouc - Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sigma Olomouc - Malmö FF maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Sigma Olomouc'un deplasmanda Malmö'ye 3-0 mağlup olmasının ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sigma Olomouc - Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sigma Olomouc - Malmö FF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sigma Olomouc - Malmö FF maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Sigma Olomouc - Malmö FF MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sigma Olomouc: Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Breite, Spacil; Navratil, Langer, Tkac; Vasulin

Malmö FF: Olsen; Stryger Larsen, Rosler, Djuric, Busanello; Ali, Rosengren, Johnsen, Bolin; Haksabanovic; Gudjohnsen

Lammens transferinde büyük çekişme!
F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
DİĞER
Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeni puanı...
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Mavi Vatan'a TEKNOFEST damgası
Wilfried Singo İstanbul'da!
Lage'dan flaş Kerem açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından sert eleştiri! Maçın ardından sert eleştiri! 08:17
Bugünkü maçlar 28 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 28 Ağustos Perşembe 2025 08:13
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:47
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'u kabul etti! 01:46
Wilfried Singo İstanbul'da! Wilfried Singo İstanbul'da! 01:42
Lage'dan flaş Kerem açıklaması! Lage'dan flaş Kerem açıklaması! 01:41
Daha Eski
Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz 01:41
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:41
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! 01:41
F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! F.Bahçe'nin rakipleri belli oluyor! 01:41
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! 01:41
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! 01:41