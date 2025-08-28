Sigma Olomouc - Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sigma Olomouc - Malmö FF maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Sigma Olomouc'un deplasmanda Malmö'ye 3-0 mağlup olmasının ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sigma Olomouc - Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sigma Olomouc - Malmö FF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sigma Olomouc - Malmö FF maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Sigma Olomouc - Malmö FF MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sigma Olomouc: Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Breite, Spacil; Navratil, Langer, Tkac; Vasulin

Malmö FF: Olsen; Stryger Larsen, Rosler, Djuric, Busanello; Ali, Rosengren, Johnsen, Bolin; Haksabanovic; Gudjohnsen