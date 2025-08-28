CANLI SKOR ANA SAYFA
KuPS Kuopio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

KuPS Kuopio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla devam ediyor. KuPS Kuopio ile Midtjylland kozlarını paylaşacak. Galip gelen takımın adını lig aşamasına yazdıracağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KuPS Kuopio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 08:40
KuPS Kuopio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

KuPS Kuopio - Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta KuPS Kuopio'nun deplasmanda Midtjylland'a 4-0 mağlup olmasının ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Hakem Simone Sozza'nın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki KuPS Kuopio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KuPS Kuopio - Midtjylland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KuPS Kuopio - Midtjylland maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Sporting Braga - CFR Cluj MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sporting Braga: Kreidl; Savolainen, Cisse, Hamalainen, Armah; Oksanen, Arifi, Pasanen; Ruoppi, Sadiku, Pennanen

CFR Cluj: Olafsson; Mbabu, Erlic, Bech Sorensen, Paulinho; Simsir, Bravo, Silva, Osorio; Castillo, Franculino

