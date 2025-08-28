KuPS Kuopio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

KuPS Kuopio - Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta KuPS Kuopio'nun deplasmanda Midtjylland'a 4-0 mağlup olmasının ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Hakem Simone Sozza'nın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki KuPS Kuopio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KuPS Kuopio - Midtjylland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KuPS Kuopio - Midtjylland maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

