FCSB - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta FCSB'nin deplasmanda Aberdeen ile 1-1 berabere kalmasının ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki FCSB - Aberdeen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FCSB - Aberdeen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FCSB - Aberdeen maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

FCSB - Aberdeen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FCSB: Tarnovanu; Cretu, Graovac, Popescu, Pantea; Chiriches, Sut; Miculescu, Tanase, Olaru; Birligea

Aberdeen: Mitov; Jensen, Dorrington, Milne, Molloy; Palaversa, Nilsen; Milanovic, Aouchiche, Keskinen; Yengi