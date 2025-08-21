Maccabi Tel Aviv-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Tel Aviv-Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Maccabi Tel Aviv ile Dinamo Kiev, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MACCABI TEL AVIV-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Maccabi Tel Aviv-Dynamo Kiev maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.