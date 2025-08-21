Brann-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Brann-AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Brann ile AEK Larnaca, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Brann-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BRANN-AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Brann-AEK Larnaca maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.