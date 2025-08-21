Aberdeen-FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Aberdeen-FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Aberdeen ile FCSB, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Aberdeen-FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ABERDEEN-FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Aberdeen-FCSB maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.