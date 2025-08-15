CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Avrupa'da temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Başakşehir, Beşiktaş ve Samsunspor'un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 13:58
SAMSUNSPOR'A İSPANYOL HAKEM

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynayacağı maçların hakemleri açıklandı.

UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ilk müsabakada İspanyol hakem Juan Martinez Munuera görev yapacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.

Samsunspor ile Panathinaikos arasında 28 Ağustos Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinde ise Bosna Hersek'ten Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini aynı ülkeden Milos Gigovic üstlenecek.

BEŞİKTAŞ'A NORVEÇLİ HAKEM

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ilk maçta Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

İki ekip arasında 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesini ise Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını Danimarkalı Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemliğini ise Danimarka'dan Aydın Uslu yapacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR'E ARNAVUT HAKEM

İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rumen ekibi Universitatea Craiova ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ilk maçı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Juxhin Xhaja yönetecek. Xhaja'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Arber Zalla ve Rejdi Avdo üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Olsid Ferataj olacak.

Başakşehir ile Universitatea Craiova arasında 28 Ağustos Perşembe günü Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinde ise Alman hakem Daniel Schlager düdük çalacak. Schlager'in yardımcılıklarını Almanya'dan Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel.

