Legia Varşova - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Legia Varşova - AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Legia Varşova'nın deplasmanda AEK Larnaca'ya 4-1 mağlup olmasının ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Andris Treimanis'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Legia Varşova - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Legia Varşova - AEK Larnaca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Legia Varşova - AEK Larnaca maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Legia Varşova - AEK Larnaca MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Legia Varşova: Tobiasz; Wszolek, Kapuadi, Jedrzejczyk, Vinagre; Augustyniak, Urbanski; Morishita, Goncalves, Stojanovic; Nsame

AEK Larnaca: Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Roberge, Gnali; Ledes, Miramon, Pons; Ivanovic, Angelski, Chacon