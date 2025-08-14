CANLI SKOR ANA SAYFA
Legia Varşova - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Legia Varşova - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Legia Varşova ile AEK Larnaca kozlarını paylaşacak. Municipal Stadium of Legia Warszawa'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Legia Varşova - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 09:29
Legia Varşova - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Legia Varşova - AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Legia Varşova'nın deplasmanda AEK Larnaca'ya 4-1 mağlup olmasının ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Andris Treimanis'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Legia Varşova - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Legia Varşova - AEK Larnaca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Legia Varşova - AEK Larnaca maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Legia Varşova - AEK Larnaca MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Legia Varşova: Tobiasz; Wszolek, Kapuadi, Jedrzejczyk, Vinagre; Augustyniak, Urbanski; Morishita, Goncalves, Stojanovic; Nsame

AEK Larnaca: Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Roberge, Gnali; Ledes, Miramon, Pons; Ivanovic, Angelski, Chacon

G.Saray'ın savunmacısı City'den!
G.Saray'dan Veiga hamlesi!
Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini açıkladılar! Şampiyonlar Ligi öncesi flaş tahmin...
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
