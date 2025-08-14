Brann - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Brann - Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Brann'ın deplasmanda Hacken'i 2-0 mağlup etmesinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Nicholas Walsh'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Brann - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brann - Hacken MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brann - Hackenmaçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Brann - Hacken MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brann: Dyngeland; Pedersen, Helland, Larsen, Soltvedt; Myhre, Sorensen, Kornvig; Mathisen, Magnusson, Gudmundsson

Hacken: Berisha; Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist; Andersen, Holm; Svanback, Gustafson, Layouni; Brusberg