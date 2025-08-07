Zrinjski Mostar - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Zrinjski Mostar - Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Zrinjski Mostar ile Breidablik 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Arnavut hakem Enea Jorgji'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zrinjski Mostar - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zrinjski Mostar - Breidablik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zrinjski Mostar - Breidablik maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Enea Jorgji'in yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Dördüncü hakem Olsid Ferataj, VAR hakemi Stuart Attwell, AVAR hakemi koltuğunda ise Albert Doda görev alacak.

Zrinjski Mostar - Breidablik MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Zrinjski Mostar: Karacic; Susic, Sunnis, Masic, Mamic; Surdanovic, Savic; Mikic, Cavar, Pranjic; Bilbija

Breidablik: A. Einarsson; Jonsson, Muminovic, Orrason, Snaer; V. Einarsson, Gunnlaugsson, Steindorsson; Valgeirsson, Kristinsson, Omarsson