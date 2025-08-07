CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Servette - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Servette - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. Servette ile Utrecht kozlarını paylaşacak. Stade de Geneve'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Servette - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 12:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Servette - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Servette - Utrecht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Servette ile Utrecht 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Alman hakem Harm Osmers'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Servette - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Servette - Utrecht MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Servette - Utrecht maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Harm Osmers'in yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Christian Gittelmann yapacak. Dördüncü hakem Tobias Reichel, VAR hakemi Sören Storks, AVAR hakemi koltuğunda ise Benjamin Cortus görev alacak.

Servette - Utrecht MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Servette: Frick; Baron, Severin, Bronn, Srdanovic; Cognat, Fomba; Njoh, Morandi, Stevanovic; Guillemenot

Utrecht: Barkas; Horemans, Viergever, Van der Hoorn, El Karouani; Zechiel, Engwanda, Jensen; Jonathans, Min, Cathline

