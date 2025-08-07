Servette - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Servette - Utrecht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Servette ile Utrecht 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Alman hakem Harm Osmers'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Servette - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Servette - Utrecht MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Servette - Utrecht maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Harm Osmers'in yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Christian Gittelmann yapacak. Dördüncü hakem Tobias Reichel, VAR hakemi Sören Storks, AVAR hakemi koltuğunda ise Benjamin Cortus görev alacak.

Servette - Utrecht MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Servette: Frick; Baron, Severin, Bronn, Srdanovic; Cognat, Fomba; Njoh, Morandi, Stevanovic; Guillemenot

Utrecht: Barkas; Horemans, Viergever, Van der Hoorn, El Karouani; Zechiel, Engwanda, Jensen; Jonathans, Min, Cathline