Hacken - Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Hacken ile Brann 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Bulgar hakem Georgi Kabakov'uv düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hacken - Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hacken - Brann MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hacken - Brann maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Georgi Kabakov'un yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak. Dördüncü hakem Mariyan Grebencharski, VAR hakemi Dragomir Draganov, AVAR hakemi koltuğunda ise Vasimir El-Hatib görev alacak.

Hacken - Brann MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hacken: Berisha; Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist; Andersen, Gustafson, Holm; Nioule, Svanback, Layouni

Brann: Dyngeland; Roeve, Pedersen, Larsen, Soltvedt; Gudmundsson, Sorensen, Myhre; Mathisen, Finne, Magnusson