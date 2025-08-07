AEK Larnaca - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

AEK Larnaca - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. AEK Larnaca ile Legia Varşova 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Hakem Horatiu Fesnic'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK Larnaca - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK Larnaca - Legia Varşova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - Legia Varşova maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Horatiu Fesnic',n yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Corb yapacak. Dördüncü hakem Szabolcs Kovacs, VAR hakemi Ovidiu Haţegan, AVAR hakemi koltuğunda ise Cristina Trandafir görev alacak.

AEK Larnaca - Legia Varşova MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AEK Larnaca: Alomerovic; A García, Roberge, Milicevic, Ekpolo; L Gustavo; Pons, J Suarez, Chacon; Ivanovic, Angelski

Legia Varşova: Tobiasz; Vinagre, Kapuadi, Zelazkowski, Wszołek; Elitim, Augustyniak, Kapustka; Morishita, Nsame, Bichakhchyan