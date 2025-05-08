Bodo Glimt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi yarı final

Bodo Glimt - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, yarı final maçlarıyla sürüyor. Bodo Glimt ile Tottenham, Aspmyra Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükselmek ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Bodo Glimt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO GLIMT - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo Glimt - Tottenham maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

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BODO GLIMT - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bodo Glimt :Haikin; Sjovold, Nielsen, Gundersen, Bjork; Evjen, Berg, Saltnes; Maatta, Hogh, Blomberg

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Kulusevski; Johnson, Solanke, Tel

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