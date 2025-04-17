Eintracht - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final

Eintracht - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Eintracht ile Tottenham'ın 1-1 berabere kalmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Eintracht - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht - Tottenham maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

EINTRACHT - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht: Kaua Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Shkiri, Tuta, Larsson; Gotze, Ekitike, Bahoya

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son

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