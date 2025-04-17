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Haberler UEFA Avrupa Ligi Eintracht - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final

Eintracht - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final rövanş maçında Eintracht ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 08:54
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Eintracht - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final

Eintracht - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Eintracht ile Tottenham'ın 1-1 berabere kalmasının ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Eintracht - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht - Tottenham maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

EINTRACHT - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht: Kaua Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Shkiri, Tuta, Larsson; Gotze, Ekitike, Bahoya

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son

👉EINTRACHT - TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE👈

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