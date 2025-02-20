Real Sociedad-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Real Sociedad-Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Real Sociedad ile Midtjylland karşı karşıya gelecek. İlk maçta Danimarka temsilcisini 2-1 mağlup eden İspanya ekibi, evinde oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Real Sociedad-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Real Sociedad-Midtjylland maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.