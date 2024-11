GALATASARAY HABERLERİ | Tottenham galibiyetı sonrası Victor Osimhen: 2 golüm önemli ama...

Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta fileleri 2 kez sarsan yıldız santrfor Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"2 GOLÜM ÖNEMLİ AMA..."

Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım Mauro'nun sakatlığı ciddi değildir. Tottenham'ın iyi oynamasına rağmen kazanmak bizim için önemliydi. Momentumumuzu sürdürmeliyiz."

"BİRBİRİMİZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Her maça tek tek bakmamız gerekiyor, şimdi lig maçına bakmalıyız. Hazırlıklarımızı yapacağız ve her rakibi önemseyeceğiz. Kalitemizi gösterip birbirimiz için mücadele edeceğiz. Her maç galibiyet için mücadele edeceğiz.