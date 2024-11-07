  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi GALATASARAY HABERLERİ | Tottenham galibiyetı sonrası Victor Osimhen: 2 golüm önemli ama...

GALATASARAY HABERLERİ | Tottenham galibiyetı sonrası Victor Osimhen: 2 golüm önemli ama...

Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta fileleri 2 kez sarsan yıldız santrfor Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 23:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ | Tottenham galibiyetı sonrası Victor Osimhen: 2 golüm önemli ama...

Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği maçta fileleri 2 kez sarsan yıldız santrfor Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"2 GOLÜM ÖNEMLİ AMA..."

Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım Mauro'nun sakatlığı ciddi değildir. Tottenham'ın iyi oynamasına rağmen kazanmak bizim için önemliydi. Momentumumuzu sürdürmeliyiz."

"BİRBİRİMİZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Her maça tek tek bakmamız gerekiyor, şimdi lig maçına bakmalıyız. Hazırlıklarımızı yapacağız ve her rakibi önemseyeceğiz. Kalitemizi gösterip birbirimiz için mücadele edeceğiz. Her maç galibiyet için mücadele edeceğiz.

Reklam
Kopenhag - Başakşehir | CANLI
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey dört koldan kuşatılıyor!
Narin Güran davasında ilk gün tamamlandı! Kim ne ifade verdi? Enes Güran'ın Salim'in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar'ın ifadesi...
Osimhen'dan G.Saraylıları sevindiren açıklama!
Icardi stattan böyle ayrıldı! İşte son hali...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi stattan böyle ayrıldı! İşte son hali... Icardi stattan böyle ayrıldı! İşte son hali... 00:00
G.Saray'dan maç sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan maç sonrası flaş paylaşım! 23:58
U17 Milliler Sırbistan ile yenişemedi! U17 Milliler Sırbistan ile yenişemedi! 23:45
Hollanda'da 'Özgür Filistin' tezahüratı Hollanda'da 'Özgür Filistin' tezahüratı 23:39
Dış basında Osimhen manşetleri: Çok net mesaj gönderdi! Dış basında Osimhen manşetleri: Çok net mesaj gönderdi! 23:37
Buruk: Bu ülkenin kalitesini gösterdik! Buruk: Bu ülkenin kalitesini gösterdik! 23:36
Daha Eski
"2 golüm önemli ama..." "2 golüm önemli ama..." 23:28
"Ayağıma çok güzel oturdu!" "Ayağıma çok güzel oturdu!" 23:27
"Gereksiz zorlaştı maç!" "Gereksiz zorlaştı maç!" 23:22
Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Galatasaray'dan Icardi açıklaması! 23:19
Okan Buruk tarihe geçti! Okan Buruk tarihe geçti! 22:57
Buruk'tan bir tarihi başarı daha! Buruk'tan bir tarihi başarı daha! 22:56