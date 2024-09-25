Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Viktoria Plzen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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