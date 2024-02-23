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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının ardından kura çekimi gerçekleştirilecek. Galatasaray, Sparta Prag'a mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Kura çekim saati ve yayınlayacak kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 12:01
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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA AVRUPA LİGİ KURASI | UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turunda Sparta Prag'a mağlup olan Galatasaray, Avrupa'ya veda etti. İstanbul'daki 3-2'lik maçın rövanşında 4-1 yenilen sarı-kırmızılıların ayrıldığı Avrupa Ligi'nde kura çekiliş heyecanı yaşanıyor. Avrupa Ligi'nde kura çekim tarihini araştıran futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Play-off turunun tamamlanmasıyla kura çekimi 23 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE - TIKLA

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin rakibi ise oynacak maçların ardından belli olacak.

Play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

21 Şubat Çarşamba:

20.00 Gent (Belçika)-Maccabi Haifa (İsrail)

22 Şubat Perşembe:

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç)

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