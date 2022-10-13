Haberler UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros - Kızılyıldız: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ferencvaros - Kızılyıldız: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Ferencvaros'un sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla ev sahibi ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 00:00
Ferencvaros - Kızılyıldız: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Ferencvaros ile Kızılyıldız kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Ferencvaros'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Ferencvaros'un gollerini 23. dakikada Kristoffer Zachariassen ve 61. dakikada Samy Mmaee kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 55.dakikada Stefan Mitrovic'den geldi.

Bu sonuçla Ferencvaros puanını 9'a çıkarırken, Kızılyıldız ise 3 puanda kaldı.

Ferencvaros Avrupa Ligi'nde gelecek maçında Monaco'yu ağırlayacak. Kızılyıldız ise evinde temsilcimiz Trabzonspor ile karşılaşacak.

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