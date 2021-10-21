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UEFA Avrupa Ligi'nde bugün (21 Ekim Perşembe) hangi maçlar var? Avrupa Ligi fikstürü...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor... 21 Ekim Perşembe günü birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Bugün temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray da gruplarındaki üçüncü karşılaşmalarına çıkacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün (21 Ekim Perşembe) hangi maçlar var? İşte Avrupa Ligi fikstürü...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:11
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün (21 Ekim Perşembe) hangi maçlar var? Avrupa Ligi fikstürü...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da gruptaki üçüncü maçlarına çıkacağı bugün birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Maçlar TSİ 19.45 ve 22.00 olmak üzere iki seansta gerçekleştirilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE BUGÜN (21 EKİM PERŞEMBE)

Rapid Wien-Dinamo Zagreb: 19.45
Real Betis-Bayer Leverkusen: 19.45
Lazio-Olympique Marsilya: 19.45
Midtjylland-Kızılyıldız: 19.45
Fenerbahçe-Royal Antwerp: 19.45
Ludogorets-Braga: 19.45


Sparta Prag-Olympique Lyon: 22.00
Sturm Graz-Real Sociedad: 22.00
West Ham United-Genk: 22.00
Lokomotiv Moskova-Galatasaray: 22.00
Napoli-Legia Varşova: 22.00
PSV Eindhoven-Monaco: 22.00
Rangers-Brondby: 22.00
Eintracht Frankfurt-Olympiakos: 22.00

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