Haberler UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın rakibi Lazio'da Lucas Leiva konuştu! "Türkiye'de oynamak..."

Galatasaray'ın rakibi Lazio'da Lucas Leiva konuştu! "Türkiye'de oynamak..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü evinde Lazio'yu konuk edecek. İtalyan temsilcisi, Serie A'da son olarak Milan ile karşı karşıya gelirken, maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bununla beraber Lazio'nun tecrübeli futbolcusu Lucas Leiva, Milan maçı sonrası Galatasaray müsabakasını yorumladı ve Türkiye'de oynayacak olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:02
Galatasaray'ın rakibi Lazio'da Lucas Leiva konuştu! "Türkiye'de oynamak..."

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio'nun tecrübeli futbolcusu Lucas Leiva, Perşembe günü oynanacak maça ilişkin konuştu.

Leiva, Serie A'da oynadıkları ve 2-0 mağlup ayrıldıkları Milan müsabakasını artık unutmaları gerektiğini ifade ederken, Türkiye'de oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK GÜZEL OLACAK"
Levia, kendisine sorulan Galatasaray sorusuna, "Türkiye'de oynamak güzel olacak. Taraftarlar orada çok tutkulu. Avrupa Ligi bizim için çok önemli. Maça hazırlanmak ve dinlenmek için 3 günümüz var. Gruba iyi başlamayı umuyoruz." dedi.

SON DAKİKA