Galatasaray'ın rakibi Lazio'da Lucas Leiva konuştu! "Türkiye'de oynamak..."

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio'nun tecrübeli futbolcusu Lucas Leiva, Perşembe günü oynanacak maça ilişkin konuştu.

Leiva, Serie A'da oynadıkları ve 2-0 mağlup ayrıldıkları Milan müsabakasını artık unutmaları gerektiğini ifade ederken, Türkiye'de oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK GÜZEL OLACAK"

Levia, kendisine sorulan Galatasaray sorusuna, "Türkiye'de oynamak güzel olacak. Taraftarlar orada çok tutkulu. Avrupa Ligi bizim için çok önemli. Maça hazırlanmak ve dinlenmek için 3 günümüz var. Gruba iyi başlamayı umuyoruz." dedi.