Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları tamamlandı.

Organizasyonda; Tottenham, Ajax, Arsenal, Molde, Granada, Rangers, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Young Boys, Dynamo Kiev, Dinamo Zagreb, Slavia Prag, Manchester United, Milan, Olympiakos, Roma takımları son 16'ya kaldı.

LILLE VE LEICESTER CITY ELENDİ

Milli futbolcularımızın formasını giydiği Leicester City ve Lille UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

İŞTE TOPLU SONUÇLAR

Tottenham - Wolfsberger: 4-0 (İlk Maç: 4-1)

Ajax - Lille: 2-1 (İlk Maç: 2-1)

Shakhtar Donetsk - Maccabi Tel-Aviv: 1-0 (İlk Maç: 2-0)

Napoli-Granada: 2-1 (İlk Maç: 0-2)

Hoffenheim - Molde: 0-2 (İlk Maç: 3-3)

Villarreal - Salzburg: 2-1 (İlk Maç: 2-0)

Rangers - Antwerp: 5-2 (İlk Maç: 4-3)

Arsenal - Benfica: 3-2 (İlk Maç: 1-1)

PSV - Olympiakos: 2-1 (İlk Maç: 2-4)

Leverkusen - Young Boys: 0-2 (İlk Maç: 3-4)

Dinamo Zagreb - Krasnodar: 1-0 (İlk Maç: 3-2)

Roma - Braga: 3-1 (İlk Maç: 2-0)

Leicester - Slavia Prag: 0-2 (İlk Maç: 0-0)

Milan - Kızılyıldız: 1-1 (İlk Maç: 2-2)

Manchester United - Real Sociedad: 0-0 (İlk Maç: 4-0)

Club Brugge - Dinamo Kiev: 0-1 (İlk Maç: 1-1)