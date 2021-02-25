Haberler UEFA Avrupa Ligi Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Son dakika spor haberleri: 'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Son dakika spor haberleri: 'nde son 32 turu rövanş karşılaşmaları dün gece oynanan karşılaşmalarla son buldu. Bu mücadelelerin ardından adını son 16 turuna yazdıran ekipler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 01:22
Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları tamamlandı.

Organizasyonda; , , , , , , , , , Dynamo Kiev, , , , , , Roma takımları son 16'ya kaldı.

LILLE VE LEICESTER CITY ELENDİ

Milli futbolcularımızın formasını giydiği Leicester City ve Lille 'ne veda etti.

İŞTE TOPLU SONUÇLAR

Tottenham - Wolfsberger: 4-0 (İlk Maç: 4-1)

Ajax - Lille: 2-1 (İlk Maç: 2-1)

Shakhtar Donetsk - Maccabi Tel-Aviv: 1-0 (İlk Maç: 2-0)

Napoli-Granada: 2-1 (İlk Maç: 0-2)

Hoffenheim - Molde: 0-2 (İlk Maç: 3-3)

Villarreal - Salzburg: 2-1 (İlk Maç: 2-0)

Rangers - Antwerp: 5-2 (İlk Maç: 4-3)

Arsenal - Benfica: 3-2 (İlk Maç: 1-1)

PSV - Olympiakos: 2-1 (İlk Maç: 2-4)

Leverkusen - Young Boys: 0-2 (İlk Maç: 3-4)

Dinamo Zagreb - Krasnodar: 1-0 (İlk Maç: 3-2)

Roma - Braga: 3-1 (İlk Maç: 2-0)

Leicester - Slavia Prag: 0-2 (İlk Maç: 0-0)

Milan - Kızılyıldız: 1-1 (İlk Maç: 2-2)

Manchester United - Real Sociedad: 0-0 (İlk Maç: 4-0)

Club Brugge - Dinamo Kiev: 0-1 (İlk Maç: 1-1)

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