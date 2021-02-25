Ajax-Lille Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turunun rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Ajax, 2-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Lille'i konuk edecek. Fransız ekibinde forma giyen Türk oyunculardan dolayı, maç Türkiye'de de merakla bekleniyor. Peki, Ajax-Lille UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı forma giyecek mi? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

AJAX-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax'ın sahasında Lille'i konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı bu akşam TSİ 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BURAK YILMAZ KADRODA YOK

Takımın en merak edilen ismi Burak Yılmaz, henüz sakatlığını atlatamadığı için Ajax karşısında forma giyemeyecek. Golcü oyuncu, yaklaşık 1 aydır baldırındaki sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamıyordu. Teknik direktör Galtier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Burak'ın sahalara dönüşünün beklenenden daha uzun sürdüğünü dile getirmişti. Öte yandan takımın yedek kalecisi Orestis Karnezis'in ise sakatlığının geçtiği ve maç kadrosunda olacağı bildirildi.

AJAX-LILLE MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Stekelenburg – Timber, Schuurs, Martinez, Blind – Alvarez, Klaassen, Gravenberch – Antony, Tadic, Neres

Lille: Maignan – Zeki Çelik, Fonte (veya Djalo), Botman, Reinildo – Ikone, Andre, Sanches, Bamba – Yusuf Yazıcı, David