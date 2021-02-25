Haberler UEFA Avrupa Ligi Ajax-Lille Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı...

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? , ve ...

Son dakika haberleri... Avrupa Ligi'nde son 32 turunun heyecanı sürüyor. Hollanda temsilcisi ; , ve gibi Türk oyuncuların formasını giydiği Fransız ekibi ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta 2-1 galip gelen Ajax, rövanş öncesi avantajı elinde bulunduruyor. Türk futbolseverlerin de dikkatini çeken bu mücadelenin başlayacağı saat ve canlı yayınlanacağı kanal internette sıkça aratılıyor. Peki, Ajax- son 32 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı forma giyecek mi? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:21 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:23
Ajax-Lille Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı...

'nde heyecan son 32 turunun rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün öne çıkan mücadelesinde , 2-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında 'i konuk edecek. Fransız ekibinde forma giyen Türk oyunculardan dolayı, maç 'de de merakla bekleniyor. Peki, Ajax- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? , ve forma giyecek mi? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

AJAX-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax'ın sahasında Lille'i konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı bu akşam TSİ 20.55'te başlayacak ve ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BURAK YILMAZ KADRODA YOK

Takımın en merak edilen ismi Burak Yılmaz, henüz sakatlığını atlatamadığı için Ajax karşısında forma giyemeyecek. Golcü oyuncu, yaklaşık 1 aydır baldırındaki sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamıyordu. Teknik direktör Galtier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Burak'ın sahalara dönüşünün beklenenden daha uzun sürdüğünü dile getirmişti. Öte yandan takımın yedek kalecisi 'in ise sakatlığının geçtiği ve maç kadrosunda olacağı bildirildi.

AJAX-LILLE MUHTEMEL 11'LER

Ajax: , Schuurs, Martinez, Blind – Alvarez, Klaassen, Gravenberch – Antony, Tadic, Neres

Lille: Maignan – Zeki Çelik, Fonte (veya Djalo), Botman, Reinildo – Ikone, Andre, Sanches, Bamba – Yusuf Yazıcı, David

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