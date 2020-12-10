Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. I grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen.

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare.

MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı 10 Aralık Perşembe günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.