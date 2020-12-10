Haberler UEFA Avrupa Ligi Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

- maçında ilk 11'ler belli oldu!

I grubu 6. maçında temsilcimiz deplasmanda ile final niteliğinde bir maça çıkacak. Sivasspor'un gruptan çıkabilmesi için mutlak 3 puana ihtiyacı var. Kritik müsabaka öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:43 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:47
Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

'nde heyecan devam ediyor. I grubu 6. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tilbi, Saborit, Peretz, Golesa, Glazer, Biton, Pesic, Cohen.

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, , Gradel, Kayode, Yatabare.

MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı 10 Aralık Perşembe günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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