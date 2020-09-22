Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev!

'dan ve 'a görev!

'dan Türk hakemlere göre. UEFA'dan yapılan açıklamada Türk hakemler ve 'a 3'üncü Eleme Turu'nda perşembe günü oynanacak olan karşılaşmalarda görev verdiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 15:20
UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev!

kokartlı hakemimiz , Polonya'nın ile 'nın Drita takımları arasında Perşembe günü oynanacak 3'üncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Polonya'nın Varşova şehrindeki Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak maçta Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak, dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.

PALABIYIK, SHKËNDIJA-TOTTENHAM MAÇINI YÖNETECEK
FIFA kokartlı hakemimiz ise Makedonya'nın KF Shkëndija ile 'nin takımları arasında 24 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu maçını yönetecek. Makedonya'nın Üsküp şehrindeki Todor Proeski Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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