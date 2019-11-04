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04 Kasım 2019, Pazartesi
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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

F Grubu'nda oynanacak Vitoria- karşılaşmasında düdük çalacak. kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria ile ekibi Arsenal arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.

6 Kasım Çarşamba günü D. Afonso Henriques Stadyumu'nda TSİ 18.50'de oynanacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
  1. 04.11.2019
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