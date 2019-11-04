UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda oynanacak Vitoria-Arsenal karşılaşmasında Halis Özkahya düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria ile İngiltere ekibi Arsenal arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.

6 Kasım Çarşamba günü D. Afonso Henriques Stadyumu'nda TSİ 18.50'de oynanacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman yapacak.



Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

