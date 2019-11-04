UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda oynanacak Vitoria-Arsenal karşılaşmasında Halis Özkahya düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria ile İngiltere ekibi Arsenal arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
- 04.11.2019
- Real Madrid Sterling için çılgın bir teklif hazırladı
- Marcelo Lyon'da istenmeyen adam ilan edildi
- Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarındaki skandal kararlar sonrası MHK'den VAR açıklaması!
- Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı! Fenerbahçe'ye olay gönderme...
- Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
-
Mesut Özil için flaş sözler! "Fenerbahçe'ye gelmesin"
Toplam 1
Yorum
kahveci riza sanki adam geldi de
-
Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı! Fenerbahçe'ye olay gönderme...
Toplam 1
Yorum
kaveci riza vay
-
Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
Toplam 1
Yorum
joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.