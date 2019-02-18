Zenit Fenerbahçe maçı biletlerini satışa çıkardı
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Rusya’da karşılacağı Zenit maça sayılı günler kala maç biletlerini satışa çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda Fenerbahçe ilk maçta rakibi olan Zenit'i sahasında 1-0 mağlup etmişti. 21 Şubat'ta Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan rövanş maçı için Zenit kulübü maç için biletleri satışa çıkardı. Satışa çıkan biletlerin ilk gününde 12 binden fazla bilet satıldı. En ucuzu 500, en pahalısı 12 bin ruble olan maç biletleri Zenit kulübünün resmi internet sitesinden satılıyor. Toplam 64 bin kişilik stadyumda oynanacak olan müsabakaya mavi-beyazlı taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi beklenirken ilk gün satışlarının 12 bini geçmesi bunun en iyi göstergesi oldu. 21 Şubat'ta Petersburg'ta oynanacak olan müsabakanın başlama saati 20.55 olarak açıklandı.
- 18.2.2019 09:47
- Güncelleme: 18.2.2019 10:48
-
İşte çifte standart
Toplam 1
Yorum
İşte çifte standart. Kasımpaşanın Trabzonun penaltısı tekrar edildi Bjkninki tekrarlandı. Diagne kasımpaşadayken kırmızı görüyordu Gsde görmüyor
-
Bambaşka bir Beşiktaş!
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa ve Burak transferleriyle kadro dengeyi buldu buda başarıyı ve istikrarı getirdi
-
Teselli etti
Toplam 1
Yorum
trabzon canımız sağolsun
Zenit Fenerbahçe maçı biletlerini satışa çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.