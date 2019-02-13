Fenerbahçe'nin galibiyeti Rus basınında geniş yer buldu

SPORTS.RU: "ZENİT ALTI MAÇTAN DÖRDÜNDE KAYBETTİ"

Sports.Ru, Fenerbahçe'nin Zenit'i Islam Slimani'nin 21'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası, "Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Fenerbahçe'ye 1:0 mağlup oldu. St. Petersburglu kulüp bu sezon deplasmanda şanssızlığını sürdürüyor. Takım 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Maçların sonuçlarında 3:11'lik fark var. Zenit evinde ise 5 maçı da kazandı" ifadelerini kullandı.