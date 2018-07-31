UEFA'dan Türk hakemlere görev
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'dan Türk hakemlere görev

    UEFA'dan Türk hakemlere görev

    2. ön eleme turundaki Maribor-Chikhura maçında , Hacken-Leipzig müsabakasında ise görev yapacak

    , FIFA kokartlı Türk hakemler ile 'ı 2 Ağustos Perşembe günü yapılacak UEFA 2. ön eleme turu rövanş müsabakalarında görevlendirdi.

    yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler, Slovenya'nın Maribor ile 'ın Chikhura takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

    Slovenya'nın Maribor şehrindeki Ljudski Vrt Stadı'nda 21.15'te başlayacak karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

    Mete Kalkavan ise 'in Hacken ile 'nın Leipzig takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacak.

    İsveç'in Göteborg şehrinde bulunan Bravida Arena'da TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise üstlenecek.

    1. 31.7.2018 10:52
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