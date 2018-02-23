UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşme! Özil-Çalhanoğlu...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi tamamlandı. Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile Arsenal forması giyen Türk asıllı Mesut Özil rakip oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.
Aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilen kura çekiminde ilk maçlar 8 Mart, rövanşları ise 15 Mart'ta oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Lazio - Kiev
Leipzing - Zenit
Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
CSKA Moskova - Lyon
Marsilya - Athletic Bilbao
Sporting Lizbon - Viktoria Plzen
Borussia Dortmund - Salzburg
AC Milan - Arsenal
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:38
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 30
Yorum
UZMAN ANALİST BU FEDORASYON ZAMANINDA GS 3, BJK 2 FENER 1 KEZ ŞAMPİYON OLDU SİZ DAHA NEDEN BAHSEDİYORSUNUZ. HAKEMLER HALA FENERİ DOĞRUYOR ŞUNA BAK YA HALA
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Rekabette Kocaman önde
Toplam 1
Yorum
Whisperer Güneş, Kocaman'ın yarısı kadar bile hoca değil..
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Yılmaz Vural'dan 3 maç sonra flaş karar
Toplam 4
Yorum
sami daha zaman sezon sonuna kadar 3/4 takim daha calistirir, eskiden sezonluk hocaydi simdi haftalik oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşme! Özil-Çalhanoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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