UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşme! Özil-Çalhanoğlu... – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'nde dev eşleşme! Özil-Çalhanoğlu...

    UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşme! Özil-Çalhanoğlu...

    'nde son 16 turu kura çekimi tamamlandı. Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile Arsenal forması giyen Türk asıllı Mesut Özil rakip oldu.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.

    Aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilen kura çekiminde ilk maçlar 8 Mart, rövanşları ise 15 Mart'ta oynanacak.

    İŞTE EŞLEŞMELER:

    Lazio - Kiev
    Leipzing - Zenit
    Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
    CSKA Moskova - Lyon
    Marsilya - Athletic Bilbao
    Sporting Lizbon - Viktoria Plzen
    Borussia Dortmund - Salzburg
    AC Milan - Arsenal

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:38
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