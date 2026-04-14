CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Avrupa'da en çok Premier Lig'de kaleler şaştı!

Avrupa'da en çok Premier Lig'de kaleler şaştı!

Premier Lig bu sezon kendi kalesine atılan gollerde Avrupa'nın en büyük 10 ligi arasında açık ara zirvede yer alıyor. İngiltere'de 35, Süper Lig'de ise 21 kendi kalesine gol kaydedildi. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 13:45
Avrupa'da en çok Premier Lig'de kaleler şaştı!

İngiltere Premier Lig, Avrupa'nın öne çıkan 10 ligi arasında bu sezon kendi kalesine atılan gollerde açık ara zirvede yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde kıtanın 5 büyük futbol organizasyonuna sahip İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde bu sezon şimdiye kadar kendi kalesine atılan gol sayıları dikkati çekiyor.

UEFA sıralamasında Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan Premier Lig'de bu sezon 32 futbolcu kendi kalesine 35 gol attı.

Wolverhampton'ın Kolombiyalı stoperi Yerson Mosquera, Nottingham Forest'tan Murillo, Burnley'nin Fransız stoperi Maxime Esteve, bu sezon topu ikişer kez kendi ağlarına gönderdi.

TÜRKİYE'DE 21 GOL

Süper Lig'de ise bu sezon şimdiye kadar 20 oyuncu kendi kalesini 21 kez havalandırdı.

Trendyol Süper Lig takımları arasında en fazla kendi kalesine golü, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (4 gol) ve Zecorner Kayserispor (3 gol) gördü.

Dört büyükler arasında bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da futbolcular, kendi kalelerine birer gol attı.

FRANSA LİGUE 1'DE 21 GOL

Fransa Ligue 1'de bu sezon kendi kalesine 21 gol atıldı.

İspanya LaLiga, Portekiz Liga ve Hollanda Eredivisie'de bu sezon takımlar kendi kalesinde 20'şer gol gördü.

Almanya Bundesliga ve Belçika Jupiler Pro'da ise kendi kalesine 19'ar gol kaydedildi.

Avrupa'nın 2025/26 sezonunda en büyük 10 ligde kendi kalesine atılan gol sayıları şu şekilde:

Ülke ve Ligi Lig Kendi kalesine atılan gol
İngiltere Premier Lig 35
Türkiye Süper Lig 21
Fransa Ligue 1 21
Portekiz Liga 20
Hollanda Eredivisie 20
İspanya LaLiga 20
Belçika Jupiler Pro 19
Almanya Bundesliga 19
İtalya Serie A 18
Çekya Chance Liga 16

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
