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Haberler Avrupa’dan Futbol Newcastle 1-2 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Newcastle 1-2 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET)

FA Cup Son 16 Turu'nda Newcastle United ile Brighton & Hove Albion, St. James' Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta kazanan taraf Brighton oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 19:28
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Newcastle 1-2 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET)

FA Cup Son 16 Turu'nda Newcastle United ile Brighton & Hove Albion, St. James' Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta kazanan taraf Brighton oldu.

Newcastle, 22. dakikada Alexander Isak'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Brighton bu gole 44. dakikada Yankuba Minteh'in kaydettiği golle yanıt vererek ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

İkinci yarıda iki ekip de gol için bastırsa da skor değişmedi ve maç uzatmalara gitti. 83. dakikada Newcastle'da Anthony Gordon kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Brighton'da ise 90+1. dakikada Tariq Lamptey ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve iki takım da uzatmalara 10 kişiyle başladı.

114. dakikada sahneye çıkan Danny Welbeck, Brighton'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu golle Brighton, Newcastle United'ı 2-1 mağlup ederek FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

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