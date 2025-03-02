  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Avrupa’dan Futbol Manchester United 1 (4) - (3) 1 Fulham (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United 1 (4) - (3) 1 Fulham (MAÇ SONUCU ÖZET)

FA Cup son 16 turunda Fulham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede, Fulham penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 22:35 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 22:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United 1 (4) - (3) 1 Fulham (MAÇ SONUCU ÖZET)

FA Cup son 16 turunda Fulham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede, Fulham penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Maçın ilk golü Fulham'dan geldi. 45+1. dakikada Calvin Bassey'in attığı golle Londra ekibi soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda Manchester United baskısını artırdı ve 71. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle eşitliği sağladı.

Uzatma dakikalarında her iki takım da skoru değiştiremedi ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında daha az hata yapan Fulham, rakibini 4-3 mağlup ederek FA Cup'ta çeyrek final biletini kaptı.

F.Bahçe'de son dakika Mourinho kararı! Herkese sürpriz oldu
F.Bahçe'den net galibiyet!
DİĞER
Şükrü Özyıldız ile yollarını ayırmışlardı! Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına cevap geldi!
Ukrayna konulu liderler zirvesi sona erdi! Bakan Hakan Fidan barışın altını çizip AB'ye güvenlik mesajı verdi: Türkiye'nin katkısı önemli
Paşa'dan Cimbom'a şarkılı gönderme!
G.Saray'dan hakem eleştirisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı ne zaman? RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı ne zaman? 22:14
Paşa'dan Cimbom'a şarkılı gönderme! Paşa'dan Cimbom'a şarkılı gönderme! 21:43
Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı ne zaman? Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı ne zaman? 21:11
Fenerbahçe taraftarlarından Mourinho'ya destek! Fenerbahçe taraftarlarından Mourinho'ya destek! 21:05
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 20:47
Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? 20:39
Daha Eski
Barça yeniden lider! Barça yeniden lider! 20:21
F.Bahçe'de Foti'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'de Foti'den sakatlık açıklaması! 19:53
Brighton FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi! Brighton FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi! 19:27
G.Saray'dan hakem eleştirisi! G.Saray'dan hakem eleştirisi! 18:53
Villarreal-Espanyol maçı ne zaman? Villarreal-Espanyol maçı ne zaman? 18:51
F.Bahçe-O. Antalyaspor | CANLI F.Bahçe-O. Antalyaspor | CANLI 18:40