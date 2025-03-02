Manchester United 1 (4) - (3) 1 Fulham (MAÇ SONUCU ÖZET)

FA Cup son 16 turunda Fulham ile Manchester United karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede, Fulham penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Maçın ilk golü Fulham'dan geldi. 45+1. dakikada Calvin Bassey'in attığı golle Londra ekibi soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda Manchester United baskısını artırdı ve 71. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle eşitliği sağladı.

Uzatma dakikalarında her iki takım da skoru değiştiremedi ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında daha az hata yapan Fulham, rakibini 4-3 mağlup ederek FA Cup'ta çeyrek final biletini kaptı.