Luis Rubiales Jenni Hermoso’yu rızası olmadan öptüğü için suçlu bulundu!

İspanya Yüksek Mahkemesi, eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i, futbolcu Jenni Hermoso'yu rızası olmadan öptüğü gerekçesiyle suçlu buldu. Mahkeme, Rubiales'e 10 bin Euro'nun (8.275 Sterlin) üzerinde para cezası verdi.

Rubiales, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya'nın şampiyon olmasının ardından ödül töreninde Hermoso'yu dudağından öpmüş ve bu olay büyük tepkilere yol açmıştı. Hermoso, bu öpücüğün rızası dışında gerçekleştiğini belirtmiş, Rubiales ise hareketinin karşılıklı olduğunu savunmuştu.

Olay sonrası futbol camiası ve kamuoyundan gelen baskılar sonucunda Rubiales, görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.