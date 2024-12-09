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Haberler Avrupa’dan Futbol Liverpool'dan Mohammed Salah'a 2 yıllık sözleşme teklifi!

Liverpool'dan Mohammed Salah'a 2 yıllık sözleşme teklifi!

Liverpool yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncusu Mohammed Salah'a 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 00:37
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Liverpool'dan Mohammed Salah'a 2 yıllık sözleşme teklifi!

İngiltere Premier Lig'de 35 puanla liderliğini sürdüren Liverpool'da yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mısırlı yıldız Mohammed Salah'ın sözleşmesini uzatmak için oyuncuya ilk teklifini yaptı.

The Athletic'in haberine göre Liverpool yönetimi, Salah'a 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu. Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 21 resmi müsabakada 15 gol 12 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Salah'ın sözleşmesinin uzatılması için taraftarlar yönetime büyük bir baskı uygulamaya devam ediyor. Mısırlı yıldız geçen hafta basına verdiği bir demeçte Liverpool yönetiminden henüz yeni sözleşme teklifi almadığını belirtmişti ve "Kalmaktan çok gitmeye yakınım" ifadelerini kullanmıştı.

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