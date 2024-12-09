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Haberler Avrupa’dan Futbol 2024 FIFPRO yılın takımı açıklandı!

2024 FIFPRO yılın takımı açıklandı!

Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPRO'ya üye olan 21,266 profesyonel futbolcunun oylarıyla seçilen 2024 FIFPRO yılın takımı açıklandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 18:14
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2024 FIFPRO yılın takımı açıklandı!

21,266 futbolcunun üyesi olduğu Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPRO, futbolcuların oylarıyla seçilen 2024 yılın takımını açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre kalede Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson yer aldı. 3 savunmacının seçildiği takımda Carvajal, Rudiger ve Van Dijk savunmadı hattını oluşturdu. 4'lü orta sahada ise De Bruyne, Rodri, Kroos ve Bellingham yılın takımına seçilen oyuncular oldu. Son olarak ileri 3'lüde ise Mbappe, Haaland ve Vinicius Jr. yılın takımına girmeye layık görüldü.

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