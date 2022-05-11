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Ajax Hollanda şampiyonu oldu!

Hollanda Eredivisie'de sahasında Heerenveen'i konuk eden Ajax sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ajax üst üste 3, toplamda ise 36. kez Hollanda şampiyonu oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 23:10
Ajax Hollanda şampiyonu oldu!

Hollanda Eredivisie'de Ajax ile Heerenveen karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Tagliafico, 33. dakikada Berghuis, 38. dakikada penaltıdan Haller, 85. dakikada Brian Brobbey ve 90. dakikada Edson Alvarez kaydetti.

Bitime 1 hafta kala en yakın rakibi PSV Eindhoven ile 4 puan farkını koruyan Ajax, üst üste 3, toplamda ise 36. kez Hollanda şampiyonu oldu. Ajax, gelecek hafta Vitesse deplasmanıyla sezonu noktalayacak.

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