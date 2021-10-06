İtalya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Uluslar Ligi yarı final maçında İtalya ile İspanya bu akşam kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İspanya maçı 6 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İTALYA - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Raspadori, Insigne

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilon, Koke, Busquets, Fornals, Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia