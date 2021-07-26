Zeki Inter yolunda

HAKAN Çalhanoğlu'nu renklerine bağlayan İnter, bu kez Mehmet Zeki Çelik'in gündemine aldı. Fransa şampiyonu Lille ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu için kulübü 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Tuttomercato'nun haberine göre, bir diğer Serie A ekibi Fiorentina da milli oyuncuyla ilgileniyor. Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Lille'de 35 karşılaşmada görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Bursaspor'da yetişen sağ bek, 2016'da İstanbulspor'a transfer olmuştu. Ardından 2018'de 2.5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan Zeki, takımın vazgeçilmezi olmuştu.