Bakü’nün incisi

EURO 2020'de bugün oynanacak olan ÇekyaDanimarka karşılaşmasına ev sahipli ği yapacak Bakü Olimpiyat Stadı 6 yıldır faaliette olan bir stat. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan stadyum 69 bin 870 seyirci kapasitesiyle ülkenin en büyük stadı durumunda. 496.000 metre kare alan üzerine 2015 yılında inşa edilen, 1. Avrupa Oyunları ve Dördüncü İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleri ile 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nın çevresi, güvenlik ve salgın önlemleri kriterlerine uygun şekilde yeniden yapılandırıldı. EURO 2020'de toplam 4 maça kapılarını açan Bakü Olimpiyat Stadyumu daha önce Galler-İsviçre, Türkiye Galler ve İsviçre-Türkiye karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı. Statta oyun alanının zemini 104 x 66 metre ölçülerinde. Taraftarlar maçlarda stada Kovid-19 testinin negatif olduğunu doğrulayan belge ile giriş yapabiliyorlar.